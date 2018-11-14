Стало известно, зачем восьмиклассник принес топор в школу под Волгоградом

Волгоград, 14 ноября. Ученик восьмого класса, который принес в школу канистру бензина и холодное оружие, не собирался никому причинять вреда, сообщил начальник отдела образования администрации Даниловского района Волгоградской области Ирина Демченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что восьмиклассник принес в школу топор, два ножа и канистру бензина. Опасные предметы изъял учитель, в ответ на это подросток выпил неизвестное вещество. Его с отравлением доставили в больницу, сообщил «Царьград». По данным СУ СК по региону, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

«Вреда он никому не хотел причинить, дети (одноклассники подростка) все в один голос это сказали», — цитирует РИА Новости Демченко.

По ее словам, в настоящее время межведомственная комиссия выясняет причины действия подростка. Отмечается, что ребенка воспитывает только мама, семья считается благополучной.

Источник в правоохранительных органов предположил, что у мальчика мог быть конфликт в школе. По его словам, он «просто хотел напугать одноклассников», поэтому пришел в класс с холодным оружием и канистрой бензина.