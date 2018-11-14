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Генерал-майор полиции объяснил переполненность российских колоний для экс-силовиков

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Генерал-майор полиции объяснил переполненность российских колоний для экс-силовиков

Санкт-Петербург, 14 ноября. Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил о нехватке в стране колоний для осужденных экс-сотрудников правоохранительных органов. По его словам, причина тому — усиление борьбы с коррупцией в России.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сообщил о необходимости создания новых колоний для содержания осужденных правоохранителей. Только в 2018 году в стране были открыты две новые колонии, однако на данный момент они уже переполнены.

Член президиума Российской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что задачу бороться с коррупцией ранее поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Слова Максименко о переполненности колоний лишь подтверждают факт того, что поставленная задача главы государства успешно выполняется. 

Он также указал на роль судов в увеличении числа осужденных и эпатированных в тюрьмы.

«Суды чаще стали лишать свободы, — отметил Яневский. — Раньше суды больше штрафовали и применяли другие санкции, а сейчас чаще стали выносить реальные сроки наказания», передает издание Nation News.

Автор: Тимур Румянцев
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