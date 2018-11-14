Эксперты назвали самые популярные шоколадные плитки в России

Москва, 14 ноября. Продажи шоколада в России выросли на 9% в октябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом средняя цена плитки увеличилась на 4%. В связи с этим эксперты назвали самых популярных в стране производителей сладостей.

Специалисты оператора фискальных данных «Такском» провели исследование, по результатам которого выявили, какие бренды чаще всего выбирают жители России.

«Самыми популярными производителями шоколадных плиток стали Milka, Alpen Gold и отечественная марка «Россия». Именно они лидируют по продажам», — передает News.ru данные экспертов.

При этом россияне назвали Snikers, Twix и «Бабаевский» самыми вкусными шоколадными батончиками. Стоит отметить, что в топ-20 наиболее популярных сортов шоколада вошли восемь российских брендов.

Как отметили специалисты, средняя цена плитки в России в октябре составила 69 рублей, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Дороже всего шоколад в этом месяце стоил в российской столице, средняя цена плитки достигла отметки в 87 рублей. Санкт-Петербург занял второе место, жители Северной столицы в среднем отдавали за шоколад 78 рублей.

Ранее ученые из Университета Лома-Линда в США после ряда экспериментов пришли к выводу, что употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Специалисты уточнили, что достаточно есть 48 граммов шоколада в день, чтобы начать лучше запоминать. Повышение мозга фиксировалось в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).