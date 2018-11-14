Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты назвали самые популярные шоколадные плитки в России

40
0 Оставить комментарий

Эксперты назвали самые популярные шоколадные плитки в России

Москва, 14 ноября. Продажи шоколада в России выросли на 9% в октябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом средняя цена плитки увеличилась на 4%. В связи с этим эксперты назвали самых популярных в стране производителей сладостей.

Специалисты оператора фискальных данных «Такском» провели исследование, по результатам которого выявили, какие бренды чаще всего выбирают жители России. 

«Самыми популярными производителями шоколадных плиток стали Milka, Alpen Gold и отечественная марка «Россия». Именно они лидируют по продажам», — передает News.ru данные экспертов.

При этом россияне назвали Snikers, Twix и «Бабаевский» самыми вкусными шоколадными батончиками. Стоит отметить, что в топ-20 наиболее популярных сортов шоколада вошли восемь российских брендов.

Как отметили специалисты, средняя цена плитки в России в октябре составила 69 рублей, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Дороже всего шоколад в этом месяце стоил в российской столице, средняя цена плитки достигла отметки в 87 рублей. Санкт-Петербург занял второе место, жители Северной столицы в среднем отдавали за шоколад 78 рублей.

Эксперты назвали самые популярные шоколадные плитки в России

Ранее ученые из Университета Лома-Линда в США после ряда экспериментов пришли к выводу, что употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Специалисты уточнили, что достаточно есть 48 граммов шоколада в день, чтобы начать лучше запоминать. Повышение мозга фиксировалось в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.