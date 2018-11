«Украинизация» нового члена НАТО: за рубежом рассказали об опасной трансформации Черногории

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи The Intensified ‘Ukrainization’ of New NATO Member Montenegro («Украинизация» Черногории, нового члена НАТО»), размещенной на сайте интернет-издания Strategic Culture. О возможном печальном будущем, которое ожидает Черногорию в процессе денационализации под влиянием Украины и НАТО, — подробнее далее.

Если бы у этой статьи был немного другой фокус, то она называлась бы «черногоризация Украины», ибо речь идет, по сути, об аналогичных процессах: искусственной, враждебной, (гео)политически обусловленной, вызванной извне денационализации периферийных районов целевого государства или населения в соседнем государстве, которое национально или этнически тесно связано с целевым государством. Конечная цель проекта — создание не просто нового национального либо этнического самоопределения, а самоопределения, враждебного первоначальной культуре.

Хотя под влияние Запада в этом случае попадают Черногория и Украина, особенно те части их населения, которые идентифицируют себя как сербы и русские, конечной «мишенью» являются Сербия и Россия. Причина — их сопротивление дальнейшей экспансии НАТО / западных глобалистов / корпораций / интересов.

После Евромайдана и государственного переворота 2014 года установленный Западом режим в Киеве начал осуществлять целенаправленную политику «дерусификации» и «языкового геноцида». Аналогичным образом черногорский режим, с тех пор как в 2006 году Запад помог ему выйти из государственного союза с Сербией на основании спорного референдума, проводит целенаправленную политику «десербизации», с тем чтобы устранить влияние соседней Сербии — а следовательно, и России, и способствовать евроатлантической интеграции Черногории и ее превращению в совершенно новое, антиисторическое общество.

После того как местный диалект сербского был объявлен «черногорским языком» в первой Конституции Черногории после провозглашения независимости в 2007 году, прозападные правители крошечной страны постепенно изолировали сербский язык и его носителей (хотя они по-прежнему составляют большинство в Черногории), изменив школьную программу и запретив кириллицу.

Более того, этот процесс заметно ускорился и радикализировался после того, как в июне 2017 года Черногория присоединилась к «сообществу ценностей НАТО, приверженному принципам демократии, свободы личности и верховенства права»:

— суд по делу о попытке государственного переворота в октябре 2016 года, в которой обвиняют русских и сербов, фактически превратился в фарс и не принес результатов даже после двух лет «активного поиска несуществующих неопровержимых доказательств», как заявили недавно в МИД России. Однако «переворот» все же принес свои плоды, так как позволил режиму начать нагнетение антироссийской истерии и протолкнуть страну в НАТО уже через полгода и без референдума, несмотря на протесты и массовую оппозицию;

— Мираш Дедеич, бывший поп-расстрига, а ныне «митрополит» канонически не признанной Черногорской православной церкви, недавно предложил последовать «украинскому сценарию» в церковном вопросе. Он призвал правительство принять спорный закон, который позволил бы национализировать храмы и монастыри Сербской православной церкви, построенные до 1918 года и находящиеся на территории Черногории в течение 800 лет, и впоследствии передать их под юрисдикцию его раскольнической «церкви»;

— правительство Черногории недавно запретило въезд в страну группе представителей сербской интеллигенции — поэту, двум историкам и профессору права (у последнего в Черногории остались родной дом и мать) — под предлогом того, что они могут «представлять угрозу национальной безопасности» и «подрывают репутацию и достоинство» страны. Показательно, что все они открыто выступали за единство двух государств и критиковали искусственное «черногорское» самоопределение и язык.

В недавнем интервью сербскому «Спутнику» историк Александр Стаматович назвал процессы в Черногории и Украине «близнецами», так как оба они «основаны на ленинско-большевистской теории о нациях и национальной идентичности, а главной целью является раскол восточнославянского и православного общества».

Удивительно, что упомянутые ленинско-большевистские процессы сейчас активно поддерживаются и, по сути, продвигаются не кем иным, как «демократическим Западом». По всей видимости, Запад нашел в ленинизме множество полезных особенностей — от внутренних, административных границ, которые можно легко признать границами отдельной страны, до вновь создаваемого национального самоопределения и даже религий, которые можно было бы использовать в рамках более широкой политики «разделяй и властвуй».

В общем, как говорил китайский политик и реформатор Дэн Сяопин, «неважно, черная кошка или белая кошка: если она может ловить мышей — это хорошая кошка». Также и для НАТО и ее «сообщества ценностей» — хоть рыжая кошка, главное, чтобы она ловила геополитических мышей.