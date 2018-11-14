Ответ будет сокрушительным: в Госдуме посоветовали Киеву готовить подгузники в случае нападения на Россию

Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечной целью которого будет завоевание Москвы. Такую идею он высказал, комментируя выборы в Донецкой и Луганской народных республиках и возможные ответные меры со стороны украинской власти.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — заявил бывший народный депутат.

Однако к этому Украина пока не готова, поэтому Киев вынужден действовать при помощи дипломатии и политики санкции, уверен Черновол.

Пусть только попробуют

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН воинственное заявление Тараса Черновола. Депутат Госдумы порекомендовал Украине готовить подгузники в случае попытки нападения на территорию России.

«Россия всегда придерживается миролюбивой политики по отношению к какому-либо государству, которое защищает свои национальные интересы. Но вместе с тем призывы, которые декларировал украинский политик, не нужно воспринимать всерьез. Его слова вызывают смех и недоумение. Но если, не дай бог, будут какие-то провокационные действия или нападение на Россию, то ответ с нашей стороны будет молниеносным и сокрушительным. Если говорить с юмористической точки зрения, то пусть лучше власти Украины на всякий случай готовят подгузники. Я думаю, они им скоро пригодятся», — пояснил Юрий Швыткин.

Заметим, что это не первое подобное заявление со стороны украинских политиков. Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Российскую Федерацию ждет оккупация со стороны Украины. По его словам, в День народного единства Россия празднует освобождение не от польских интервентов, а якобы от «украинских казаков».

Заметим, что выборы глав и депутатов народных советов Луганской и Донецкой народных республик прошли 11 ноября. Официальный Киев уже заявил, что ни за что их не признает.