Путин присвоил Билану звание Заслуженного артиста России

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин присвоил российскому певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ.

Указ, подписанный главой государства, был размещен на портале официальной правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в тексте обнародованного документа.

Билан дважды представлял Россию на песенном конкурсе «Евровидение». В 2006 и в 2008 годах. При второй попытке ему удалось занять первое место. Исполнитель выступил с композицией «Believe».

В сентябре сообщалось, что Билана оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по административному делу об аварии на Ленинском проспекте в Москве, передает «Известия».