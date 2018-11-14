«Профориентация в тюремной робе»: мурманское ГУ МВД проверят из-за переодетых в арестантов детей

Мурманск, 14 ноября. Мурманское ГУ МВД проверят после скандального урока по профориентации, на котором полицейские переодели дошкольников в тюремные робы.

Мастер-класс о выборе профессии прошел в одном из торговых центров города. Отчет о занятии был опубликован на сайте ведомства. В главке рассказали, что малыши играли в полицейских, рисовали фотороботы, снимали отпечатки пальцев с предметов. Кроме того, дошкольники распутывали разные загадки в детективном квесте и соревновались в физической подготовке.

Однако одно из фото с мастер-класса вызвало настоящую бурю в СМИ и соцсетях. Возмущение горожан и журналистов вызвал мальчик, переодетый полицейскими в арестантскую робу.

«Что это? Мастер-класс типа «привыкай с детства»?», «Профориентация в тюремной робе!» — с негодованием пишут пользователи.

Высказывались опасения, что подобное фотографирование способствует популяризации тюремной культуры и может негативно повлиять на подрастающее поколение.

После того, как история получила такой широкий общественный резонанс, в ГУ МВД заявили, что проведут проверку и выяснят все обстоятельства такого переодевания. Полицейские, проводившие занятие, утверждают, что к ним это фото отношения не имеет.

Между тем, как отмечает «ФедералПресс», релиз, который был изначально размещен на сайте главка, поправили. Снимок ребенка в робе удалили. Кроме того, выяснилось, что в торговом центре якобы уже давно можно было делать такие фотографии в арестантской одежде.