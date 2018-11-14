«Первый и вопиющий случай»: главред USA Really рассказал о своем задержании в США

Москва, 14 ноября. Главный редактор проекта USA Really Александр Малькевич рассказал о том, как проходил его трехчасовой допрос в Вашингтоне. Сотрудники ФБР задержали журналиста 9 ноября в аэропорту перед вылетом во Францию. Он вернулся в Москву и рассказал о произошедшем.

Малькевич отметил, что посольство РФ в США оказывало большую поддержку.

«Они-то, собственно говоря, и обнародовали тот факт, что впервые подобная история приключилась с иностранными журналистами на территории США. Это первый и вопиющий случай», — сказал Александр Малькевич.

Он отметил, что задержание прошло без переводчиков и сотрудников консульской службы. При этом ему предъявили пятистраничный ордер. Подробнее — в прямой трансляции.