Сирия, 14 ноября. ВВС США продолжают вести бомбардировки города Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Армия САР нанесла серию ответных артиллерийских ударов по объектам «Джебхат ан-Нусры»1*** к западу от Алеппо. САА перебрасывает подразделения из Хомса и Дамаска на юг Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебрасывают подразделения из Хомса и Дамаска на юг Ракки с целью сдержать возможное продвижение войск Турции вглубь САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подверглась артиллерийским ударам САА к западу от Алеппо в ответ на недавние провокационные обстрелы.

Международная коалиция: нанесла несколько авиаударов по центральным районам города Хаджин.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): пыталось прорваться к нефтяному полю Аль-Танак на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: готовятся передислоцировать часть своих отрядов из Ракки к иракской границе на юго-востоке САР.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо на линии соприкосновения между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженными исламистскими группировками сохраняется неспокойная обстановка. Правительственные силы нанесли несколько ударов по объектам джихадистов в ответ на недавние обстрелы со стороны боевиков. Согласно информации новостного Twitter-канала Step News Agency, огонь САА велся по опорным пунктам исламистов на окраине населенных пунктов Аль-Мансура и Кафр Хамра. Отмечается, что войска САР преимущественно использовали артиллерийские орудия. В последние недели заметно участились провокации террористов, прежде всего связанных с «Джебхат ан-Нусрой», на окраинах «Большого Идлиба», целью которых является срыв российско-турецких договоренностей о создании в этом регионе демилитаризованной зоны.

Провинция Хомс

Часть подразделений САА, дислоцирующихся к северу от Хомса, будет передислоцирована на юг провинции Ракка, в связи с возможным наступлением турецких сил и подконтрольных Анкаре боевиков на севере арабской республики. По данным Al Masdar News, некоторые части войск САР будет направлены туда также и из районов провинции Дамаск, освобожденных от исламистов в этом году. Отмечается, что правительственные силы не намерены вступать в прямое военное противостояние с Анкарой, однако рассчитывают сдержать возможное продвижение армии Турции вглубь Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли новый воздушный удар по городу Хаджин, который до сих пор удерживают бандгруппы «Исламского государства». Бомбардировкам подверглись центральные районы населенного пункта, передает информационный ресурс в Twitter SPC. Никаких сведений об уроне, причиненном террористам, не поступало. Данные о возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент уточняются. В результате последних авианалетов на город и его окрестности гибли в основном гражданские лица. На этом направлении США и их союзники, в частности, применяли запрещенные во многих странах фосфорные бомбы.

По сообщению курдского источника в сети Twitter (@QSD_Jabha), авиации западной коалиции удалось сорвать попытку атаки боевиков ИГИЛ около нефтяного поля Аль-Танак, расположенного чуть севернее Хаджина в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, что Сирийские демократические силы (SDF)**** и поддерживающие их войска Соединенных Штатов начали операцию в этом регионе еще в конце прошлого года. Тем не менее почти на всех территориях Северо-восточной Сирии, захваченных ими, по-прежнему активно действуют разрозненные отряды ИГ1.

Провинция Ракка

Командование «Демократических сил» намерено направить часть своих бандформирований, базирующихся в Ракке, на восток Дейр-эз-Зора, сообщают источники агентства Al Masdar News. Причиной такого решения главарей SDF стали последние успехи джихадистов «Исламского государства» в юго-восточной части САР у границы с Ираком. За последнее время боевикам удалось отбить у курдов ряд поселений на этом направлении и вынудить их отступить дальше от побережья реки Евфрат. Эти неудачи «Демократических сил» также связаны с тем, что значительная часть бандгрупп SDF была передислоцирована из района «Хаджинского кармана» на север Сирии к турецкой границе, где серьезно осложнилась обстановка в связи с намерением Анкары продолжить антикурдскую военную кампанию.

1 Организация запрещена на территории РФ.