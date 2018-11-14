СК РФ завел три уголовных дела против ВСУ по фактам обстрелов в Донбассе

Москва, 14 ноября. Следственный комитет России завел три уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов в Донбассе, во время которых погибли мирные жители.

Как сообщает представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи установили, что 8 ноября военнослужащие ВСУ, а также Нацгвардии Украины обстреляли поселок Марьевка. Погиб 63-летний местный житель.

Также 12 ноября ВСУ произвели обстрел улицы Первомайской в городе Золотое. В результате их действий ранение получил мужчина.

Российские следователи также установили, что с 1 сентября по 31 октября 2018 года в ЛНР и ДНР были уничтожены или частично разрушены 103 жилых дома.

Напомним, что ВСУ начали военную кампанию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, после того как республики объявили о своей независимости. В феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли оппозиционные силы, а действующий президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну.

Вопрос урегулирования конфликта на Донбассе обсуждается во время встреч в Минске на заседании контактной группы. С 2014 года она приняла три документа по деэскалации конфликта, однако он не урегулирован до сих пор.

По данным ООН, жертвами конфликта стали 10 тысяч человек.