Автобусные рейсы отменили в Ростовской области из-за сильного снегопада

Ростов-на-Дону, 14 ноября. Более 60 автобусных рейсов были отменены в Ростовской области из-за сильного снегопада, сообщили в экстренных службах региона.

Первый снег обернулся настоящим катаклизмом для Ростовской области. Из-за сильного снегопада движение на трассах региона парализовало. Природное явление стало причиной многих аварий на дорогах, а также десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону.

Власти региона приняли решение приостановить движение более 60 автобусных рейсов. В частности, временно автобусы не ходят между Ростовом-на-Дону и Ставрополем, а также между Котельниково и Песчанокопском.

Экстренные службы Ростовской области предупреждают об усилении в среду мокрого снега, дождей и шквалистого ветра, передает «Пятый канал».