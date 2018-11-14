Бюджетный iPhone XR резко упал в цене в России

Москва, 14 ноября. Бюджетный смартфон от корпорации Apple iPhone XR резко упал в цене на российском рынке. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Маркет».

Согласно им, сегодня приобрести смартфон россияне могут за 56 тысяч рублей в базовой версии, в то время как на старте продаж цена устройства начиналась от 65 тысяч рублей.

Продажи бюджетного iPhone XR стартовали в октябре. Устройство оборудовано безрамочным LCD-экраном и одинарной камерой, объем памяти смартфона составляет 64 Гб. iPhone XR является самым дешевым смартфоном в линейке Apple 2018 года.

Как передавало интернет-издание «Царьград», резкое снижение цены на смартфон, по мнению экспертов, связано с тем, что спрос на устройство оказался значительно ниже, чем рассчитывали производители.

Ранее Apple предупредила о возможных технических сбоях в работе ноутбука MacBook Pro 13 и смартфона iPhone X.