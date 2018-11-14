Япония заявила о неизменности своей позиции по южным Курилам

Токио, 14 ноября. Позиция Токио в отношении территориального вопроса с Россией остается неизменной, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

Речь идет о так называемых «северных территориях» — четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Позиция Японии заключается в том, чтобы, решив проблему принадлежности четырех северных островов, заключить мирный договор​​​. На основе этой базовой позиции мы будем упорно работать», — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что японский премьер Синдзо Абэ намерен на предстоящей встрече предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по мирному договору и решить территориальный вопрос. По полученным сведениям, глава японского правительства собирается подтвердить приверженность положениям Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Напомним, мирный договор между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны не подписан до сих пор из-за территориальных претензий Японии. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать ей на основе Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва заявила, что вопрос принадлежности южных Курил закрыт. Острова вошли в состав Советского союза по итогам Второй мировой войны.

Ранее политолог в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не будет передавать Японии свои территории по желанию Абэ.