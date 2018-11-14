Двое неизвестных с отверткой и шприцем ограбили аптеку в Москве

Москва, 14 ноября. Сотрудники полиции проводят проверку по факту разбойного нападения на аптеку на юго-западе российской столицы.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления МВД.

Двое неизвестных в медицинских масках с предметами, похожими на отвертку и шприц с неизвестной жидкостью, зашли в помещение круглосуточной аптеки и похитили из незапертого сейфа в подсобном помещении деньги.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.