«Ситуация очень интересная»: эксперт ВШЭ рассказал о влиянии упавшей цены на нефть на экономику РФ

Стоимость нефти марки Brent составила менее 65 долларов за баррель впервые с марта. За одну торговую сессию на бирже ICE нефть потеряла 8% стоимости. Предыдущие торги остановились на стоимости 70 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI также опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта 2017 года. Снижение стоимости черного золота связывается, в частности, с ослаблением санкций Вашингтона против стран, закупающих нефть у Ирана

Главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, профессор, руководитель департамента мировой экономики НИУ «Высшая школа экономики» Леонид Григорьев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, не скажется ли снижение цен на нефть на российской экономике, и отметил абсурдность санкций США, которые вызвали рост доходов в бюджет РФ и увеличение цен на бензин в самих Штатах. По мнению эксперта, мировая экономика возвращается в ситуацию равновесия, которая была в начале года.

«Ситуация с нефтью очень интересная. Благодаря соглашению ОПЕК с РОссией в течение 2016–2017 года сформировалось некое равновесие на рынке нефти и это способствовало экономическому росту в мире. Это было очень удачное решение, и оно работает. Цена на нефть, которая стояла до летнего времени в районе 50-60-70 долларов за баррель, оказалась правильной равновесной ценой для мировой экономики. В конечном итоге она устраивает и страны-потребители, и большинство стран-экспортеров, и она не подрывает спрос на нефть», — рассказал Леонид Григорьев в интервью ФАН.

Профессор также отмечает, что цены на нефть до введения санкций США против Ирана стабилизировали в том числе и доходы российского бюджета, поскольку увеличилось количество экспортируемой нефти, а также ее стоимость в рублях.

«Бочка нефти стоила около 4000 рублей — собственно, доходы нашего бюджета идут именно от этой величины, не от долларовой стоимости, а от рублевой. И вот когда цена нефти находится в районе 4000 рублей за баррель — это хорошее равновесие для доходов нашего бюджета», — отметил эксперт.

Именно к такому рублевому показателю, по мнению Леонида Григорьева, стоимость нефти должна вернуться сейчас при относительной стабильности курса доллара к рублю. При этом руководитель Департамента мировой экономики НИУ «ВШЭ» отмечает, что введенные против Ирана санкции Вашингтона сыграли даже на руку России: до их ослабления рублевая стоимость барреля достигла почти 5000 рублей. Жители же самих Штатов, напротив, ощутили негативный эффект от действий своего правительства.

«Новые санкции США против Ирана привели к скачку цен на нефть на добрых 20 долларов. Расходы на покупку резко возросли для стран — потребителей нефти, в том числе для самих США, потому что они все еще покупают нефть и у них это тоже приводит к увеличению цен на бензин. В течение нескольких месяцев перед выборами в США они предпринимали попытки уговорить страны ОПЕК увеличить добычу и попытаться снизить цены на нефть. Ничего из этого не вышло, никто ничего делать по этому поводу не стал», — рассказал Леонид Григорьев.

При этом профессор Высшей школы экономики отмечает, что нынешнее снижение цены на нефть не означает резкого снижения доходов национальной казны.

«Доходы бюджета вернутся к своему обычному уровню — это цена, которая соответствует расчетным данным бюджета, тем ценам на нефть и курсу рубля, которые заложены в бюджет на 2019 год. Мы вернулись к этим параметрам. Рубль остался на прежнем месте, поэтому данный эпизод не повлиял на нас — если только очень коротко и исключительно в плане увеличения дохода бюджета, не влияя на основные макропараметры экономики», — заявил собеседник ФАН.

При этом эксперт не исключает повторного роста стоимости барреля: временно ослабленные санкции против Ирана, по его мнению, «в длинной перспективе будут усиливаться». Однако нынешние условия экономист считает приемлемыми для Тегерана.