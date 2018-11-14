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Экономика

«Ситуация очень интересная»: эксперт ВШЭ рассказал о влиянии упавшей цены на нефть на экономику РФ

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Рубль остался на прежнем месте: во ВШЭ рассказали о влиянии упавшей цены на нефть на экономику РФ

Стоимость нефти марки Brent составила менее 65 долларов за баррель впервые с марта. За одну торговую сессию на бирже ICE нефть потеряла 8% стоимости. Предыдущие торги остановились на стоимости 70 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI также опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта 2017 года. Снижение стоимости черного золота связывается, в частности, с ослаблением санкций Вашингтона против стран, закупающих нефть у Ирана

Главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, профессор, руководитель департамента мировой экономики НИУ «Высшая школа экономики» Леонид Григорьев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, не скажется ли снижение цен на нефть на российской экономике, и отметил абсурдность санкций США, которые вызвали рост доходов в бюджет РФ и увеличение цен на бензин в самих Штатах. По мнению эксперта, мировая экономика возвращается в ситуацию равновесия, которая была в начале года.

«Ситуация с нефтью очень интересная. Благодаря соглашению ОПЕК с РОссией в течение 2016–2017 года сформировалось некое равновесие на рынке нефти и это способствовало экономическому росту в мире. Это было очень удачное решение, и оно работает.

Цена на нефть, которая стояла до летнего времени в районе 50-60-70 долларов за баррель, оказалась правильной равновесной ценой для мировой экономики. В конечном итоге она устраивает и страны-потребители, и большинство стран-экспортеров, и она не подрывает спрос на нефть», — рассказал Леонид Григорьев в интервью ФАН.

Рубль остался на прежнем месте: во ВШЭ рассказали о влиянии упавшей цены на нефть на экономику РФ

Профессор также отмечает, что цены на нефть до введения санкций США против Ирана стабилизировали в том числе и доходы российского бюджета, поскольку увеличилось количество экспортируемой нефти, а также ее стоимость в рублях. 

«Бочка нефти стоила около 4000 рублей — собственно, доходы нашего бюджета идут именно от этой величины, не от долларовой стоимости, а от рублевой. И вот когда цена нефти находится в районе 4000 рублей за баррель — это хорошее равновесие для доходов нашего бюджета», — отметил эксперт. 

Именно к такому рублевому показателю, по мнению Леонида Григорьева, стоимость нефти должна вернуться сейчас при относительной стабильности курса доллара к рублю. При этом руководитель Департамента мировой экономики НИУ «ВШЭ» отмечает, что введенные против Ирана санкции Вашингтона сыграли даже на руку России: до их ослабления рублевая стоимость барреля достигла почти 5000 рублей. Жители же самих Штатов, напротив, ощутили негативный эффект от действий своего правительства. 

«Новые санкции США против Ирана привели к скачку цен на нефть на добрых 20 долларов. Расходы на покупку резко возросли для стран — потребителей нефти, в том числе для самих США, потому что они все еще покупают нефть и у них это тоже приводит к увеличению цен на бензин.

В течение нескольких месяцев перед выборами в США они предпринимали попытки уговорить страны ОПЕК увеличить добычу и попытаться снизить цены на нефть. Ничего из этого не вышло, никто ничего делать по этому поводу не стал», — рассказал Леонид Григорьев. 

Рубль остался на прежнем месте: во ВШЭ рассказали о влиянии упавшей цены на нефть на экономику РФ

При этом профессор Высшей школы экономики отмечает, что нынешнее снижение цены на нефть не означает резкого снижения доходов национальной казны. 

«Доходы бюджета вернутся к своему обычному уровню — это цена, которая соответствует расчетным данным бюджета, тем ценам на нефть и курсу рубля, которые заложены в бюджет на 2019 год. Мы вернулись к этим параметрам.

Рубль остался на прежнем месте, поэтому данный эпизод не повлиял на нас — если только очень коротко и исключительно в плане увеличения дохода бюджета, не влияя на основные макропараметры экономики», — заявил собеседник ФАН.

При этом эксперт не исключает повторного роста стоимости барреля: временно ослабленные санкции против Ирана, по его мнению, «в длинной перспективе будут усиливаться». Однако нынешние условия экономист считает приемлемыми для Тегерана.

«Иран продолжает экспортировать: даже 65 долларов — для него тоже достаточно высокая цена, и Иран в этих условиях существовать может. Что будет дальше — это уже вопрос, наверное, не к экономистам. Очень трудно прогнозировать ход санкций, так как это весьма политическая вещь», — резюмировал эксперт.

Автор: Анна Клименко
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