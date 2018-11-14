«Полный идиотизм»: в Совфеде отреагировали на план экс-депутата Рады по блицкригу

Москва, 14 ноября. Экс-депутат Рады и бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол посоветовал киевским властям провести блицкриг и дойти до Красной площади в Москве. Это заявление является абсолютно бессмысленным, отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он отметил, что слова Черновола являются не более чем самопиаром.

«Здесь, помимо нарушения всех международных норм и уголовного законодательства, еще и полный идиотизм», — сказал Андрей Климов в комментарии RT.

Сенатор отметил, что в России живут около 145 миллионов человек, и вряд ли все граждане РФ вообще знают, кто такой Тарас Черновол. Придавать значение словам этого человека Климов считает неправильным.

Ранее в Госдуме также предостерегли Киев от планов по «молниеносной войне». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству напомнил о стратегии, которую Россия применяла в военных конфликтах. По его словам, в случае нападения Украины Россия ответит и дойдет до Киева.

«Мы обязаны будем дойти до столицы этого государства и остаться там навсегда для того, чтобы на долгие века исключить возможность нападения», — сказал Александр Шерин.

Депутат также отметил, что вооруженные силы России при таком сценарии будут готовы занять украинскую столицу. Шерин напомнил, что российские войска трижды доходили до Берлина, и если Украина не хочет учиться на чужих ошибках, то усвоить урок ей придется на своих.