Эксперт объяснил, как пострадает ВЭФ из-за отсутствия в Давосе делегатов из России

Всемирный экономический форум не стал комментировать возможный отказ Российской Федерации от участия в форуме в Давосе в январе 2019 года, если организаторы не пригласят на свое ежегодное мероприятие российских предпринимателей. Речь идет о крупных бизнесменах из России — Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и главе ВТБ Андрее Костине.

«У нас нет комментариев касательно данных сообщений», — цитирует РИА Новости слова руководителя отдела по корпоративным связям ВЭФ Георга Шмитта.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет принимать участие в Давосе, если организаторы мероприятия не снимут ограничения для отечественных предпринимателей.

Глава Кабмина назвал решения руководства форума очень странными и сообщил, что говорил на эту тему с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который, по его словам, пообещал навести справки.

«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется отказаться от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме, тогда туда никто не поедет», — отметил Дмитрий Медведев.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил почему организаторы ВЭФ не стали комментировать возможное неучастие России в Давосском форуме и как он из-за этого пострадает.



«В руководстве ВЭФ находятся вполне адекватные люди, которые понимают, что неучастие российских бизнесменов в мероприятии значительно снизит эффект от форума. Миллиардеры США предпочитают посещать свои национальные мероприятия, степень же посещаемости Давоса российскими предпринимателями намного выше, чем у коллег из Соединенных Штатов и Китая, — доля бизнесменов из РФ традиционно достигает 10% на форуме», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Маркова, организаторы форума понимают, что отсутствие российских делегатов негативно отразится на работе Давоса, поскольку отечественные предприниматели всегда активно сотрудничали с иностранными партнерами.

«Уровень финансовых трат российских предпринимателей на форуме так же превышает траты зарубежных делегаций. Конечно, организаторам форума в Давосе хочется, чтобы крупнейшие бизнесмены из РФ посетили мероприятие. Они прекрасно понимают, что если не приедут давние участники — Дерипаска, Вексельберг, — им будет от этого только хуже», — разъяснил Марков.

Кроме того, по словам политолога, настороженная позиция европейцев может быть связана с санкционной политикой Вашингтона против РФ.