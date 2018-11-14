Эксперт объяснил, как пострадает ВЭФ из-за отсутствия в Давосе делегатов из России
Всемирный экономический форум не стал комментировать возможный отказ Российской Федерации от участия в форуме в Давосе в январе 2019 года, если организаторы не пригласят на свое ежегодное мероприятие российских предпринимателей. Речь идет о крупных бизнесменах из России — Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и главе ВТБ Андрее Костине.
«У нас нет комментариев касательно данных сообщений», — цитирует РИА Новости слова руководителя отдела по корпоративным связям ВЭФ Георга Шмитта.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет принимать участие в Давосе, если организаторы мероприятия не снимут ограничения для отечественных предпринимателей.
Глава Кабмина назвал решения руководства форума очень странными и сообщил, что говорил на эту тему с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который, по его словам, пообещал навести справки.
«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется отказаться от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме, тогда туда никто не поедет», — отметил Дмитрий Медведев.
Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил почему организаторы ВЭФ не стали комментировать возможное неучастие России в Давосском форуме и как он из-за этого пострадает.
«В руководстве ВЭФ находятся вполне адекватные люди, которые понимают, что неучастие российских бизнесменов в мероприятии значительно снизит эффект от форума. Миллиардеры США предпочитают посещать свои национальные мероприятия, степень же посещаемости Давоса российскими предпринимателями намного выше, чем у коллег из Соединенных Штатов и Китая, — доля бизнесменов из РФ традиционно достигает 10% на форуме», — пояснил собеседник ФАН.
По словам Маркова, организаторы форума понимают, что отсутствие российских делегатов негативно отразится на работе Давоса, поскольку отечественные предприниматели всегда активно сотрудничали с иностранными партнерами.
«Уровень финансовых трат российских предпринимателей на форуме так же превышает траты зарубежных делегаций. Конечно, организаторам форума в Давосе хочется, чтобы крупнейшие бизнесмены из РФ посетили мероприятие. Они прекрасно понимают, что если не приедут давние участники — Дерипаска, Вексельберг, — им будет от этого только хуже», — разъяснил Марков.
Кроме того, по словам политолога, настороженная позиция европейцев может быть связана с санкционной политикой Вашингтона против РФ.
«Речь идет о том, что организаторы форума в Давосе знают о более агрессивных планах США в отношении крупнейшего российского бизнеса. Руководство понимает, что травля предприятий из России будет продолжаться. Недавно произошло отключение иранских банков от системы SWIFT, несмотря на возражение экономических и политических кругов.
По всей видимости, можно ожидать, что на форуме Вашингтон будет предлагать такое же отключение российских банковских структур», — подытожил Марков.