Трое детей погибли при пожаре в Днепропетровской области

Киев, 14 ноября. Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в одном из сел Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в госслужбе государства по ЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло вечером вторника, 13 ноября, в селе Большая Знаменка.

«В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три ребенка (2012, 2014 и 2016 годов рождения)», — говорится в сообщении.

Специалисты прибыли на место происшествия, им удалось ликвидировать пожар. Пламя распространилось на площади 70 квадратных метров.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео последствий пожара в Волгограде, при котором погибли двое маленьких детей, близнецам исполнилось всего два месяца. Огонь разбушевался на площади около 120 квадратных метров.