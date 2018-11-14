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Трое детей погибли при пожаре в Днепропетровской области

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Трое детей погибли при пожаре в Днепропетровской области

Киев, 14 ноября. Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в одном из сел Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в госслужбе государства по ЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло вечером вторника, 13 ноября, в селе Большая Знаменка. 

«В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три ребенка (2012, 2014 и 2016 годов рождения)», — говорится в сообщении.

Специалисты прибыли на место происшествия, им удалось ликвидировать пожар. Пламя распространилось на площади 70 квадратных метров.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео последствий пожара в Волгограде, при котором погибли двое маленьких детей, близнецам исполнилось всего два месяца. Огонь разбушевался на площади около 120 квадратных метров.

Автор: Екатерина Кухарева
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