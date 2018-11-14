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Сирия во время войны обеспечила себя всеми видами товаров

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Сирия во время войны обеспечила себя всеми видами товаров

Дамаск, 14 ноября. Глава промышленной палаты Дамаска Самер ад-Дебс заявил, что сирийская промышленность адаптировалась к событиям кризиса и смогла обеспечить местный рынок всеми видами товаров. Однако он отметил, что объем причиненного промышленности Сирии за время войны ущерба оценить невозможно.

Лучшим показателем того, что сектор адаптировался, является его участие в 60-й Дамасской выставке. 

«Это символ оздоровления местной промышленности и камень в основании увеличения торгового сотрудничества Сирии и соседних и дружественных стран», — сказал глава промышленной палаты Дамаска.

По его словам, сирийская промышленность активно восстанавливается благодаря тому, что под контроль Дамаска возвращаются промышленные зоны. За счет этого удается упростить логистические вопросы и снизить себестоимость товаров, добавил ад-Дебс, передает РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с марта 2011 года.

Автор: Тимур Румянцев
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