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Необходимости во встрече Путина и вице-президента США нет — Песков

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Необходимости во встрече Путина и вице-президента США нет — Песков

Москва, 14 ноября. Необходимости в проведении отдельной встречи президента России Владимира Путина и вице-президента США Майкла Пенса на полях Восточноазиатского саммита нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не знаю, пересекутся ли они, что называется, «на ногах» в рамках этого форума, но какой-то отдельной встречи не запланировано и собственно говоря, особой нет необходимости», — сказал Песков в интервью «Дождю».

Политик объяснил, что в настоящее время ведется подготовка к полноформатной встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа на G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали при встрече в Париже тему обмена визитами. По его словам, лидеры двух стран лишь договорились обстоятельно поговорить в Аргентине.

Автор: Дарья Смолина
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