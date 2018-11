Песков призвал абстрагироваться от эмоций при оценке ситуации с The New Times

Москва, 14 ноября. То, что журналу The New Times удалось собрать средства на оплату штрафа в 22 миллиона рублей, является позитивным моментом, но при оценке ситуации надо абстрагироваться от эмоций, поскольку издание нарушило закон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь». .

Журнал The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа. Он подал апелляцию на решение суда в Москве о штрафе в 22 миллиона рублей. Суд в российской столице оштрафовал ООО «Новые времена», издателя The New Times и сетевого издания newtimes.ru. Поводом стало несвоевременная подача Роскомнадзору сведений о получении денег от иностранных агентов.

Песков уточнил, что сумма штрафа «не звучит абстрактно» и рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством. Он призвал руководствоваться фактами при оценке ситуации с изданием и отойти от эмоций.

В Кремле ранее заявили, что, если журнал закроют, то это будет плохо, чем хорошо. Кроме того, Песков напомнил, что штраф назначен в соответствии с российским законодательством. В Союзе журналистов подчеркнули, что это самый крупный штраф, назначенный для средств массовой информации в России.