«Сломали жизнь»: женщина-гермафродит из Иркутска рассказала, как полицейские устроили ей «каминг-аут»

Иркутск, 14 ноября. Гермафродит из Иркутской области обвинила полицейских в унижении ее человеческого достоинства. По ее словам, на допросе осенью этого года один из правоохранителей снял ее данные на видео, а после слил в Сеть из-за чего от нее и ее ребенка отвернулись все родственники, а жители родной деревни стали травить. Фактически после этого «каминг-аута» в полиции правоохранители сломали ей жизнь.

Об инциденте Евгения А. рассказала в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей. Она призналась, что в конце сентября была задержана за кражу телефона в пьяном виде. Допрос в отделе полиции был снят на камеру мобильного.

«После чего полицейский выложил это в Instagram, а один из односельчан затем залил это видео в группу в Viber, в которой состоят жители нашей деревни. После этого от меня отвернулись все родственники, от меня и моего ребенка. А в деревне стали издеваться», — посетовала она.

Собеседница ФАН подчеркнула, что именно из-за таких людей, как этот полицейский, людей, подобных ей, «никто не считает за людей». Но просто так оставлять это она не намерена и хочет привлечь стражей порядка к ответственности.

Отметим, что Евгения является матерью, у нее есть ребенок.