Донбасс сегодня: в ДНР разоблачили ложь Киева о сбитом беспилотнике ОБСЕ, солдаты ВСУ бегут с передовой

Донбасс, 14 ноября. Ситуация на линии соприкосновения стабильна, но постепенно накаляется. Украинские военные бегут с передовых позиций и сводят счеты с жизнью. В ДНР разоблачили спецоперацию ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ситуация на линии соприкосновения войск в Донбассе была относительно стабильной. В Луганской народной республике зафиксирован обстрел поселка Желобок, использовались противотанковый и автоматический станковый гранатометы.

По территории Донецкой народной республики украинские силовики 17 раз открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Разрушений гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданских и военных не зафиксировано.

Сведение счетов с жизнью в ВСУ

Очередной случай сведения счетов с жизнью зафиксирован в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ. Как сообщает разведка ЛНР, военнослужащий бригады прямо на боевом дежурстве решился на кардинальные меры из-за постоянных издевательств начальства.

Украинский солдат ушел на «дембель»

Усталость украинских солдат от бессмысленной войны наглядно характеризует инцидент, о котором сообщает разведка Донецкой народной республики. Рядовой Коваленко из состава 3-го десантно-штурмового батальона 79-й десантно-штурмовой бригады дезертировал с боевых позиций в районе поселка Лебединское в Донецкой области.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, рядовой неоднократно обращался к командованию бригады с просьбой уволить его, поскольку его контракт с армией был завершен. Коваленко писал рапорты на увольнение, но ни один так и не был подписан. В связи с этим военнослужащий решил сам покинуть зону силовой операции.

Кто сбил беспилотник ОБСЕ

В ночь с 26 на 27 октября наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником дальнего радиуса действия, который проводил разведку в небе Донбасса. Украинские СМИ со ссылкой на штаб командования Операции объединенных сил обвинили военных России в уничтожении БПЛА, поскольку последние данные аппарат передавал из подконтрольного ДНР района Нижнекрынского.

В самом оперативном командовании республики представили материалы собственного расследования и доказательства того, что иностранный аппарат был сбит над украинской территорией и, возможно, находится в ведении ВСУ. Кроме того, ни поиски представителей ОБСЕ, ни поиски военных ДНР на месте указанного украинской стороной падения БПЛА не дали никаких результатов.

Согласно представленным данным, 26 октября в районе подконтрольного ВСУ Курахово, всего лишь в двух километрах от района запуска иностранными наблюдателями аппарата, работала мобильная группа радиоэлектронной борьбы ВСУ. Группа покинула район в 4 часа ночи — через полтора часа после пропажи иностранного беспилотника. Также, по данным разведки дончан, в 23 часа вечера 26 октября, за несколько часов до исчезновения летательного аппарата, средства противовоздушной обороны 28-й бригады ВСУ выдвинулись на боевые позиции, перейдя на боевой режим.

В 2:15 ночи 27 октября средства радиолокационного обнаружения (РЛС) дончан зафиксировали перелет пропавшего беспилотника через линию фронта в направлении подконтрольной Украине части Донбасса. И ровно через десять минут БПЛА вышел из зоны обнаружения республиканских РЛС, скрывшись над украинской территорией.

Косвенным, но все же подтверждением причастности украинской стороны к исчезновению беспилотного аппарата наблюдателей является тот факт, что ОБСЕ перед запуском, выполняя формальность, предупредила ВСУ о работе беспилотника. В ДНР таких предупреждений, по утверждению официальных лиц армейского корпуса, не поступало. То есть у ВСУ была возможность отслеживать и старт беспилотника, и его дальнейшую траекторию полета, а самое главное — провести инсценировку уничтожения БПЛА силами ПВО ДНР, что, вероятно, и было сделано.

Одним из доказательств причастности украинской стороны к исчезновению беспилотника, является документ, представленный оперативным командованием ДНР, за подписью командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Восток». В нем командирам разведподразделений, частей ПВО и службам радиоэлектронной борьбы предписано составить план мероприятий противодействия беспилотникам ОБСЕ, а также провести мероприятия по маскировке вооружений и техники в зоне конфликта.

Но самое главное — следующая цитата: «До 16.00 24 октября 2018 г. [предоставить] предложения по ограничению и препятствию работы беспилотных летательных аппаратов типа «Camcopter» (Именно такой БПЛА и пропал. — Прим. ФАН) с указанием их характеристик, частот каналов управления, координат мест запуска и районов применения».

То есть командование ОТГ «Восток» заранее подготовило данную провокацию с целью обвинить Россию в уничтожении беспилотника миссии ОБСЕ.