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Сирия: Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в провинции Алеппо

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Сирия: Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в провинции Алеппо

Москва, 14 ноября. В министерстве обороны РФ сообщили, что находящиеся в Сирии российские наблюдатели насчитали четыре случая стрельбы за минувшие сутки. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене российского военного ведомства о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации.

Согласно приведенной информации, российская часть российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала случаи стрельбы в сирийской провинции Алеппо (4).

Напомним, ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь для беженцев в сирийском Хомсе.

Автор: Тимур Румянцев
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