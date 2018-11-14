Песков: Оснований для волнения из-за увеличения оттока капитала из России нет

Сингапур, 14 ноября. Оснований для волнения из-за увеличения оттока капитала из России нет, финансово-экономическая ситуация в стране стабильна. Такое мнение выразил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что отток и приток капитала — процесс достаточно волатильный, капитал живет только там, где существует свобода для его передвижения.

«В данном случае важно не забывать, что Россия — это страна, где трудно оспаривать факт финансово-экономической стабильности», — отметил он.

Песков обратил внимание, что время от времени возникают ситуации, когда капитал больше выходит за пределы страны, чем инвестиции, которые государство получает. При этом остаются свободные условия для движения капитала в стране.

«Это залог того, что на смену отскоку придет приток», — заверил представитель Кремля.

Ранее в международном рейтинговом агентстве Moody's пояснили, почему иностранный капитал вернется в Россию. По словам старшего вице-президента, ведущего аналитика агентства по суверенному рейтингу России Кристины Линдоу, этому будут способствовать хорошие финансовые показатели, продемонстрированные российскими компаниями.

При этом она обратила внимание, что очистка банковского сектора, которую проводит Банк России, значительно сократила объем оттока капитала.