Песков: Новые санкции однозначно приведут к осложнению отношений Москвы и Вашингтона

Москва, 14 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рассуждать о том, как Россия будет реагировать на новые санкции США, рано.

При этом он подчеркнул, что сейчас невозможно сказать, что будут представлять из себя новые ограничительные меры, однако они однозначно приведут к осложнению отношений Москвы и Вашингтона.