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Песков: Новые санкции однозначно приведут к осложнению отношений Москвы и Вашингтона

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Песков: Новые санкции однозначно приведут к осложнению отношений Москвы и Вашингтона

Москва, 14 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рассуждать о том, как Россия будет реагировать на новые санкции США, рано.

При этом он подчеркнул, что сейчас невозможно сказать, что будут представлять из себя новые ограничительные меры, однако они однозначно приведут к осложнению отношений Москвы и Вашингтона.

«Все остальное надо уже смотреть, анализировать, какие шаги будут со стороны Вашингтона и что мы будем делать для минимизации последствий», — добавил он в интервью телеканалу «Дождь».

Автор: Ярослава Замысловатова
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