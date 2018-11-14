Путин присвоил космонавту Рыжикову звание Героя России
Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин соответствующим указом присвоил звание Героя России космонавту Сергею Рыжикову. Документ был опубликован на портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу», — уточняется в указе.
Также Рыжиков получил звание летчик-космонавт, а космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» второй и четвертой степени соответственно. Награды они получили за вклад в развитие пилотируемой космонавтики и укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космоса.
Рыжиков с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года находился в одиночном космическом полете. Затем он вместе с космонавтом Андреем Борисенко и астронавтом НАСА Шейном Кимброу отправился на МКС на корабле «Союз МС-02». При посадке произошла нештатная ситуация.