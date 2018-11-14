Конгресс США не успевает ввести новые санкции против России до конца 2018 года

Вашингтон, 14 ноября. Американский конгресс вряд ли успеет одобрить новый пакет санкций против России до конца 2018 года, так как в настоящее время законодатели заняты внутриполитическими вопросами, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ряд сенаторов.

Последние две недели американские конгрессмены дорабатывают в старом составе и могут не успеть принять разработанный летом законопроект по антироссийским санкциям. Кроме того, острота вопроса несколько спала в связи с тем, что не было выявлено никаких попыток «российского вмешательства» в прошедшие в США промежуточные выборы.

«У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество», — сообщил сенатор Джон Корнин.

Старший демократ комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес, поддержав позицию Корнина, отметил, что Белый дом не проявляет активности в этом вопросе, сообщили «Известия».

Однако несколько дней назад Менендес призвал Вашингтон не откладывать введение второго пакета ограничительных мер против России по так называемому делу Скрипалей.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон голословно начал обвинять в причастности к отравлению Россию. В Москве все обвинения категорически отрицают.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет никаких данных, что после инцидента в Солсбери никто не погиб. Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с Федеральным агентством новостей констатировал: «дело [Скрипалей] полностью выдохлось, и придумать, как его можно еще обыграть, британцам будет сложно».