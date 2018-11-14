Дорогу осилит идущий: жители Омска хотят вернуть имя Летова в конкурс названий аэропорта

Россияне предложили включить имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова в финальный список вариантов для названия аэропорта в Омске. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На сайте «Великие имена России» проходит голосование по поводу название омского аэропорта. В тройку финалистов включили Героя СССР Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева, а также актера Михаила Ульянова. В рамках отбора популярностью также пользовалась кандидатура лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, однако в финальную часть его не включили.

Данное решение абсолютно не устроило жителей Омска и фанатов творчества Летова. Поэтому на сайте Российской общественной инициативы была опубликована петиция с требованием включить кандидатуру Егора Летова в список названий для воздушной гавани Омска. Данная инициатива стремительно набирает голоса. По состоянию на утро среды подписи под петицией оставили почти четыре тысячи человек.

«Мы требуем вернуть имя Егора Летова в финальное голосование за название Омского аэропорта. Мы призываем всех, кто считает, что аэропорт Омска должен носить имя Егора Летова, оставлять подписи под этой петицией» — сказано в тексте обращения.

Для того чтобы данное решение было рассмотрено на федеральном уровне, петиция должна набрать не менее 100 тысяч подписей.

Член Общественной палаты РФ, руководитель информационного портала USA Really Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что данная инициатива может быть услышана властями.

«Российская общественная инициатива (РОИ) — это единственный легальный путь для включения Летова в список. Нужно собрать не менее 50 тысяч голосов. Третьим туром этого конкурса всецело рулил ВЦИОМ. Именно он проводил исследования на 47 территориях, где идет процесс присвоения аэропортам имен выдающихся соотечественников.

Выборка была — примерно 800 человек. И вот люди так проголосовали. Насколько я знаю, у Москвы не было никаких указов, чьими конкретно именами нужно называть аэропорты на местах. Так что никакого «заговора» против имени Летова не было. Если в РОИ удастся здесь собрать 50 тысяч подписей, а лучше 100 тысяч, уверяю вас — этот призыв не проигнорируют», — пояснил Александр Малькевич.

Данную инициативу в комментарии ФАН также поддержал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«Сейчас идет конкурс «Великие имена России». Уже финальный этап. Каждый желающий может проголосовать за выборы имени для одного из аэропортов России. Выбор идет между тремя кандидатурами. Они отобраны на основании социологического опроса в каждом регионе. В частности, в Омске в число этих трех кандидатур не вошел Егор Летов. Почему? Потому что по социологическому опросу он занял только седьмое место, а по условиям конкурса участвовать могут кандидатуры, занявшие первые три места. Это значит, что аэропорт не может быть назван именем Летова. Вот в чем проблема», — сообщил Валерий Федоров.

Однако, отметил он, в Омске сформировалось целое общественное движение за то, чтобы аэропорт был назван именем Летова. По словам Федорова, это очень активные и упорные люди.

«Поэтому родилась инициатива собрать 50 тысяч голосов, чтобы вернуть Летова в этот список. Если эту цифру им удастся собрать, то, на мой взгляд, вернуть Летова надо. Вот эту инициативу я как раз и поддержал. Насколько реально собрать 50 тысяч голосов? Не знаю. Дорогу осилит идущий. Пока наш опрос показал, что Летов — фигура культовая, но в очень узких кругах. Даже у себя на родине, в Омске, где он широко известен, он набрал только 6%. Это довольно мало», — заключил Валерий Федоров.

Лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова считают основоположником панк-рока в России. Вместе с группой, а также в составе других проектов им было выпущено 30 музыкальных альбомов. Летов умер в феврале 2008 года в своем родном городе Омске, там же и похоронен.