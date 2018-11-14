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Внедорожник сбил мать с коляской в Екатеринбурге, ребенок в коме

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Внедорожник сбил мать с коляской в Екатеринбурге, ребенок в коме

Москва, 14 ноября. Вылетевший на тротуар в Екатеринбурге внедорожник сбил мать с коляской, двухлетний ребенок впал в кому, он госпитализирован.

ДТП произошло на улице Фурманова. Автомобиль Honda CR-V вылетел на тротуар, врезался в крыльцо магазина, а потом в осветительный столб. Пострадали пешеходы, находившиеся на тротуаре. По последним данным, жертвами аварии стали три человека: мать, которая стояла на перекрестке с коляской, ее ребенок и мужчина.

Женщина получила перелом позвоночника, ребенок впал в кому, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. При этом, как передает «ФедералПресс», в соцсетях утверждают, что в результате аварии также пострадал подросток, а внедорожник протаранил около десятка машин.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: Василий Котов
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