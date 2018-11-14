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«Китай не заменит многовекторное сотрудничество»: Песков опроверг разворот интересов РФ на Восток

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«Китай не заменит многовекторное сотрудничество»: Песков опроверг разворот интересов РФ на Восток

Сингапур, 14 ноября. Экономические интересы России остаются разносторонними, нельзя говорить об их полном развороте на Восток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что развивать экономику страны можно только в разных направлениях. Разворот только в одно направление ограничит это развитие.

«Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество», — пояснил Песков.

По его словам, у России остается большой торговый оборот с Европой, но при этом Москва считает важным сотрудничество с Дальним Востоком и Юго-Восточной Азией.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Россия продолжает взаимодействие с США, в том числе и в сфере высокотехнологического сотрудничества, «несмотря на известные рестрикции, которые имеют место и существенно портят атмосферу».

«Китай не заменит многовекторное сотрудничество»: Песков опроверг разворот интересов РФ на Восток

Песков пояснил, что президент поставил перед собой задачу обеспечить комфортный политический и дипломатический фон для развити бизнес-отношений с различными странами мира.

При этом, как передает телеканал «Дождь», Песков не отрицает, что после введения антироссийских санкций в стране стали говорить о «развороте на Восток», однако эти заявления в основном принадлежали политологам.

Автор: Катерина Иванова
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