Песков заявил о непредсказуемости США в вопросе санкций

Москва, 14 ноября. Спрогнозировать, какими будут новые санкции США, невозможно с учетом непредсказуемости американцев в последнее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, непредсказуемость США вызывает у всех глубокую обеспокоенность.

«Какая она (вторая волна санкций — Прим. ФАН) будет, сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказывать, тем более учитывая непредсказуемость наших американских визави», — сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Он напомнил, что санкции — это явление, соответствующее международному праву. При этом Песков подчеркнул, что в данном случае Россия не признает ограничения США законными, так как они являются «односторонними рестрикциями».

«Поэтому, наверное, более правильно употреблять слово самоограничения, рестрикции, а не санкции», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что санкционный процесс кодифицирован, то есть уже не находится в русле решений того иного органа власти США. При этом так называемая «вторая волна» санкций должна соответствовать требованиям права.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявлял, что Москва не выполнила требования Вашингтона — к этому выводу пришли в администрации США. Штаты ранее отмечали, что в случае невыполнения условий введут вторую часть санкций против России.