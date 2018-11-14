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Путин заявил о росте товарооборота России и АСЕАН на 35%

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Путин заявил о росте товарооборота России и АСЕАН на 35%

Сингапур, 14 ноября. Товарооборот России и стран АСЕАН увеличился в прошлом году на 35%, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите РФ — АСЕАН.

Путин подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание развитию отношений с АСЕАН. Президент отметил, что они протекают «на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга». 

Об успешном взаимодействии свидетельствуют и экономические показатели.

«В 2017 году товарооборот России с АСЕАН увеличился на 35%, — констатировал российский лидер, — объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 миллиардов долларов».

Путин заявил о росте товарооборота России и АСЕАН на 35%

Президент России отметил, что у сторон запланированы 60 совместных проектов, в частности в сферах промышленности и высоких технологий.

«За два прошедших года нам вместе удалось многое сделать: активизировался политический диалог, с прошлого года в Джакарте действует постпредство России при АСЕАН», — отметил глава РФ.

Ранее президент пригласил деловые круги АСЕАН на ПМЭФ и ВЭФ в 2019 году.

Автор: Катерина Иванова
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