В Киеве рассказали, когда ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

Киев, 14 ноября. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН собирается рассмотреть обновленную резолюцию Украины по Крыму о якобы имеющих место нарушениях прав человека в республике в четверг, 15 ноября, сообщил замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

Он уточнил, что проект обновленной резолюции был подготовлен по поручению президента страны Петра Порошенко.

«В четверг состоится ее рассмотрение в профильном, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи», — отметил Кислица.

Дипломат добавил, что проект резолюции якобы пользуется широкой поддержкой в ООН, целью документа он назвал «защиту прав и свобод украинских граждан». Кислица пояснил, что среди нововведений в резолюции — вопросы якобы существующих «политических» заключенных.

После рассмотрения Третьим комитетом проект резолюции планируют вынести на голосование на пленарном заседании Генассамблеи ООН. Киев рассчитывает, что это произойдет в середине декабря.

Киев заявил о планах внести на рассмотрение Генассамблеи ООН очередную резолюцию по Крыму в октябре. Такое намерение представители Украины объяснили якобы имеющей место «милитаризацией» полуострова со стороны России. При этом в Крыму, как передавал RT, выразили удовлетворенность в связи с тем, что военная группировка в республике оснащена техникой, которая способна полностью защитить границы и мирную жизнь крымчан.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Однако Украина и ряд западных государств итогов народного волеизъявления не признают. Москва неоднократно обращала внимание, что Крым стал российской территорией в результате демократического процесса, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.