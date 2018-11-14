Москва предлагает АСЕАН проводить образовательные форумы регулярно — Путин

Москва, 14 ноября. Москва предлагает АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) проводить образовательные и университетские форумы на регулярной основе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН.

Глава государства отметил поступательное развитие гуманитарных связей России со странами АСЕАН, о чем говорит проведение первого заседание рабочей группы по образованию, которое состоялось в Нейпьидо (Мьянма) 30 октября.

Российский лидер отметил, что в настоящее время реализуется план действий в области науки, технологий, инноваций до 2025 года. Кроме того, напомнил Путин, с апреля начала работать сеть исследовательских центров ведущих российских вузов и стран АСЕАН.

«Было бы полезно поставить на регулярную основу организацию образовательных и университетских форумов», — сказал президент.

Путин также объявил о проведении молодежного форума, который пройдет на Филиппинах в следующем году.