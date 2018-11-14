Главарь «Азова» заявил, что украинская армия не станет воевать за Порошенко и Авакова

Киев, 14 ноября. Лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий считает, Национальная гвардия и солдаты украинской армии не стали бы воевать лично за президента Украины Петра Порошенко или министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его мнению, указанные лица слишком переоценивают свое влияние на личный состав и офицеров. Билецкий уверен, что ВСУ и Нацгвардия готовы воевать с «врагами Украины», однако среди силовиков и военных не найдется и ста человек, готовых воевать за Порошенко лично. С Аваковым ситуация аналогичная, отметил лидер «Азова».

«Если у Петра Алексеевича в голове есть какой-то мятеж, надо донести до него всем миром, это не так», — сказал Билецкий.

Говоря о предстоящих выборах президента, он отметил, что Украину может спасти только наличие единого кандидата от националистов, сообщает издание News Front.

Как заявлял ранее Порошенко, армия Украины за прошедшие четыре года, по его мнению, стала одной из самых эффективных в Европе.

Напомним, обнародованные данные социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют о том, что Порошенко снова возглавил антирейтинг политиков — возможных кандидатов на пост главы государства: за него не проголосовали бы 50% избирателей.

Отметим, что батальон «Азов» принимал активное участие вооруженном конфликте на востоке Украины, начиная с мая 2014 года. Сам же главарь националистов считает, что историческая миссия украинской нации — «возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков», а социал-национализм поднимет «на щит все древние украинские арийские ценности».