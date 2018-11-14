Путин пригласил деловые круги АСЕАН на ПМЭФ и ВЭФ в 2019 году

Сингапур, 14 ноября. Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите РФ-АСЕАН пригласил деловые круги стран региона на Петербургский экономический форум и ВЭФ в 2019 году.

Президент на выступлении обратил внимание, что российская сторона считает важным и необходимым налаживание регулярного диалога по линии АСЕАН и ЕврАзЭс. Путин уточнил, что важным шагом на этом пути станет подписание соглашения о взаимопонимании между ассоциацией и Евразийской экономической комиссией.

Глава России отметил, что бизнесмены из стран АСЕАН регулярно участвуют в широком составе в Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах в России.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить официальные и деловые круги «десятки» приехать в Россию на следующие заседания этих форумов в 2019 году», — объявил российский лидер.

Ранее Путин заявил что рассчитывает на подписание России с АСЕАН в скором времени меморандума о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС.