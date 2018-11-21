Пенсионерка УФСИН вывела на международный уровень мебельное производство в колонии Петербурга

Больше 50 лет Валентина Герчикова отдала службе в уголовно-исполнительной системе УФСИН и сделала известным на всю страну предприятие по производству мебели в исправительной колонии №5 Санкт-Петербурга. Тюремная фабрика выполняла серьезные государственные заказы, показывала свои работы на ВДНХ в советские времена и вывозила образцы мебели на европейские выставки.

Обо всем она рассказала нашему журналисту — скромно и прагматично, не считая свою работу подвигом. «Напишите без пафоса, по-человечески» — такими словами заканчивалось интервью журналиста Федерального агентства новостей с ветераном УФСИН Валентиной Герчиковой.

Весь свой трудовой путь на тюремном производстве, который длился более полувека, она не считает подвигом. Скромно говорит о том, что еще в 1960-х ее пригласили на работу в исправительную колонию №5, которая находится в Металлострое. Она согласилась и в 1966 году оставила работу на известной мебельной фабрике «Интурист» в Петербурге.

«Как раз в то время в колонии создавалось мебельное производство. Нужно было обучать и устраивать осужденных на мебельное производство. Когда я пришла туда, там не было ни одного сотрудника, который бы хорошо разбирался в производстве мебели. Я согласилась, поскольку понимала в этом, отработав некоторое время на фабрике «Интурист». Тогда я была единственным сотрудником, разбиравшимся в технологии производства мебели», — рассказала ФАН ветеран уголовно-исполнительной системы Валентина Герчикова.

Работу на тюремной фабрике в шестидесятые пришлось налаживать с нуля. Там не было ни специальных станков, которые позволили бы производить хорошую и качественную мебель, ни знающих это ремесло сотрудников. В то время на территории колонии №5 производили разве что небольшие деревянные ящики, которые потом использовали как упаковку для транспортировки грузов. Да и навыки тогдашних осужденных работников не дотягивали до уровня сотрудников мебельного завода.

Почти сразу в исправительной колонии открыли профессиональное техническое училище — там обучались осужденные. Потом их отправляли работать на фабрику. Самыми популярными были профессии слесарей, механиков, столяров. С начала работы фабрики в процесссе были задействованы до 90% всех осужденных преступников. На производство не направляли разве что инвалидов и престарелых пенсионеров.

«Туда закупали самое современное на тот момент оборудование — безусловно, станки только отечественного производства. Главной задачей был запуск производства, а начинали мы с производства офисной мебели — это были письменные столы и стулья. Канцелярская мебель тогда была необходима для обустройства разного рода производственных помещений. Когда мощности заработали нормально, то нам устанавливался государственный план по производству и готовые изделия распределялись по всему Советскому Союзу», — продолжает ветеран уголовно-исполнительной системы Валентина Герчикова.

В процессе пятидесятилетней службы на производстве ветеран уголовно-исполнительной системы вывела на новый уровень производство в исправительной колонии региона. Благодаря ей УФСИН впервые получило «Знак качества».

Представители фабрики получали награды на площадках ВДНХ, показывали свои изделия на выставках в Англии и Португалии. Валентина Герчикова в ИК-5 УФСИН по Петербургу и Ленинградской области прошла путь от главного технолога до заместителя начальника колонии.

Женщина смогла добиться проведения полной реконструкции производства: был создан большой мебельный комбинат — базовое предприятие по производству административной мебели улучшенного качества.

Благодаря работе Валентины Герчиковой и ее команды производство в ИК №5 и сейчас находится на высоком уровне. Как рассказали нашему изданию в УФСИН региона, изделия пользуются спросом. Сделанные руками заключенных предметы интерьера стоят, например, в Мариинском театре.

«Валентина Дмитриевна награждена многими государственными и ведомственными наградами и медалями, имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С назначением Валентины Герчиковой директором предприятия начался новый этап развития производства. Благодаря грамотному руководству в период с 1972 по 1990 год колония занимает лидирующие позиции по производству в списке крупнейших предприятий страны, полноправно участвует в выставках достижения народного хозяйства, получает «Знак качества». За добросовестность, личную инициативу, организаторские способности в августе 1990 года Валентине Герчиковой присвоили звание полковника внутренней службы. Даже выйдя на заслуженную пенсию, она продолжала работать в колонии на вольнонаемной должности», — рассказали ФАН в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Отработав больше полувека на мебельном производстве в исправительной колонии, только этой осенью она ушла на заслуженный отдых. Коллеги в ноябре поздравили ее с юбилеем — Валентине Герчиковой исполнилось 80 лет. Гостей из числа коллег из колонии и управления ФСИН, а также представителей общественной организации ветеранов УИС она принимала у себя дома.