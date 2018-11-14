Путин рассказал о планах по сотрудничеству с АСЕАН в области ЧС

Сингапур, 14 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает на подписание России с АСЕАН в скором времени меморандума о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС. Он также сообщил, что страны АСЕАН совместно с РФ могли бы провести учения по реагированию на опасные инфекционные заболевания.

«Можно подумать о проведении совместных учений по реагированию на опасные инфекционные заболевания», — отметил глава российского государства, выступая на пленарном заседании саммита.

Путин указал на востребованность тесной координации в вопросах реагирования на техногенные и природные катастрофы​​​. Кроме того, президент РФ обратил внимание на то, что уже завершены все работы над меморандумом о сотрудничестве данной области. Теперь РФ рассчитывает на то, что удастся выйти на его подписание уже в ближайшее время.

Ранее Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом на полях саммита АСЕАН в Сингапуре заявил о большом потенциале для роста товарооборота между Россией и азиатской монархией.