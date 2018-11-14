Россия спасла Крым от беззакония Майдана: Вассерман и Стариков преподали урок украинскому историку

Украинский историк Вахтанг Кипиани заявил, что Россия с помощью Крыма и Добнасса превратила Украину в «калеку». По мнению Кипиани, у РФ нет планов по присоединению Донбасса, он считает, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины необходим России для того, чтобы «подрезать крылья» соседней стране.

«Она, грубо говоря, подрезала нам крылья, чтобы мы далеко не улетели», — считает он.

Историк также осудил Россию за якобы «агрессивную» политику по отношению к своим соседям.

«Россия — дикая и нецивилизованная страна. Другие наши соседи-члены Европейского союза, например, Беларусь с Молдовой, на нас не нападут. Поэтому надо выстоять на российском фронте и лишний раз не поминать черта», — заявил Кипиани.

Писатель и политолог Николай Стариков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что Россия во все времена истории старалась оказывать Украине всестороннюю помощь.

«Такая точка зрения не имеет ничего общего с реальностью. Украина в свое время создавалась большевиками и укреплялась Советским Союзом, потому что Россия не видела в Украине никакого конкурента и собиралась рука об руку двигаться в единое светлое будущее. Украина является живым свидетельством того, насколько искренне Россия относится к своим обязательствам перед «младшими братьями» по развитию государственности. Точно так же доказывают это и другие национальные государства, возникшие на бывших территориях Российской империи или Советского Союза», — подчеркнул политический аналитик.

Также собеседник ФАН назвал основную причину, по которой в Донбассе разгорелась гражданская война. По его словам, если бы действующий киевский режим не проводил деструктивную политику, то кровопролития можно было бы избежать. Он напомнил, что на Майдане творилось беззаконие.

«Украинский историк, как всегда, путает причину и следствие. Очевидно, что печальные для украинской государственности события начались после государственного переворота в Киеве. Не было бы силового смещения [экс-президента Украины] Виктора Януковича, не было бы нарушения украинской Конституции, не было бы убийств и преступлений, которые сегодня предпочитает не замечать Запад — то не было бы ни Крымского референдума, ни гражданской войны в Донбассе», — заключил Николай Стариков.

Известный интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман в свою очередь заметил, что Украина является частью России, а украинцы — часть русского народа. Помимо этого, он преподал урок истории украинцу, «искалечившему» Украину: фактически Россия спасла Крым от беззакония Майдана.

«Предположение о том, что Российская Федерация хочет напакостить Украине, заведомо бессмысленно. Как, собственно, бессмысленны любые рассуждения и предположения о том, что Украина — не Россия», — рассуждает интеллектуал.

Именно внутриукраинские события определили, кто смог оторваться от Киева, а у кого не получилось.