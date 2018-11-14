Киев, 14 ноября. Генеральная прокуратура Украины в ходе внеплановой проверки исполнительной колонии №4 в Житомире обнаружила VIP-камеру для криминальных авторитетов. При этом общие условия содержания заключенных не соответствуют международным стандартам, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что в колонии есть камера, которая оборудована системой отопления, бытовыми приборами и мебелью. Кроме того, в ходе проверки обнаружены мобильные телефоны, планшет, Wi-Fi роутер, коллекция фильмов для взрослых, наборы мужской косметики и оружие. В ней проживали криминальные авторитеты, констатировали в Генпрокуратуре Украины.

«Подавляющее большинство так называемых воровских авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеют ни украинским, ни русским языками в достаточной степени», — отметили в ведомстве.

VIP-камерой пользовались 11 заключенных, их уже перевели в другие учреждения. В отношении сотрудников колонии были возбуждены уголовные дела по статье «превышение должностных полномочий».

В украинской Генпрокуратуре отметили, что при этом общие условия содержания, труда, медицинского обслуживания заключенных не соответствовали международным стандартам. Как сообщил телеканал «360», в колонии необоснованно использовали труд заключенных и не выплачивали им зарплату.

Что касается медицинского оборудования, то оно или отсутствует, или находится в непригодном для пользования состоянии. Жилые и бытовые помещения находятся в антисанитарном состоянии.