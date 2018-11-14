Киев, 14 ноября. Россия сделала Украину «калекой» с помощью Крыма и Донбасса. Об этом заявил киевский историк и автор программы «Історична правда» на украинском телеканале ZIK Вахтанг Кипиани.

«Они (Россия — Прим. ФАН), грубо говоря, подрезали нам крылья, чтобы мы далеко не улетели», — заявил Кипиани в чате «Главреда».

По его словам, Украина «не может отказаться» от Крыма. Кипиани также заявил, что не представляет ни одного киевского политика, который бы «озвучил эту идею и остался в политике». При этом, считает историк, Россия не получит того, «чего хочет».

Кипиани отметил, что после «деоккупации» в Крыму и Донбассе необходимо проводить действующие украинские реформы. Тех, кого раздражают украинский язык и языковые квоты на радио, историк призвал «убираться восвояси, и не только из Донбасса».

Он также считает, что страны Евросоюза, Белоруссия и Молдавия «не нападут» на Украину, а потому он призвал Киев «выстоять на российском фронте и лишний раз не вспоминать черта».

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине в регионе был проведен референдум о самоопределении. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев считает Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. В Москве отмечали, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права. Именно поэтому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

Кроме того, в Киеве заявляют о некой «российской агрессии». Москва подчеркивала необоснованность этих обвинений и отмечала, что не имеет никаких военных планов в отношении соседнего государства. Россия также придерживается политики невмешательства во внутренние дела Киева.