Донбасс: украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

Донецк, 14 ноября. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточнили в ведомстве, за истекшие сутки украинские военные 17 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики. Они вели стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Общее количество выпущенных по ДНР боеприпасов составило 72 снаряда. По предварительным данным, жертв среди населения и военных нет.

Накануне в ДНР сообщили об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. За время конфликта погибло около 10 тысяч человек.