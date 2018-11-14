В Евросоюзе придумали новые методы «гибридной войны» с Россией

Брюссель, 14 ноября. В Евросоюзе настойчиво призывают противостоять информационной войне и «агрессивным действиям России». Вместо того, чтобы решать внутренние экономические проблемы, заниматься наболевшим вопросом о беженцах с Ближнего Востока, евродепутаты ломают голову над тем, как одолеть РФ в так называемой «гибридной войне» и, не жалея времени, разрабатывают целые пакеты рекомендаций.

В частности, польский евродепутат Анна Фотыга решила, что резолюция ЕС 2016 года о противодействии российским СМИ устарела, и нуждается в доработке. В частности, Фотыга предлагает разработать нормативно-правовую базу для противодействия России в информационном поле. По мнению экспертов, выводы, которые представила польский евродепутат не имеют ничего общего с реальностью и больше смахивают на избирательную цензуру.

Как уточняет телеканал RT, Фотыга утверждает, что у Москва якобы преуспела в области «новых способов распространения дезинформации и пропаганды». Именно поэтому ЕС следует озаботиться поддержкой госучреждений, исследовательских центров и НКО, которые бросают свои силы на борьбу с распространением недостоверной информации. Помимо этого, евродепутат посетовала, что «мишенями российской пропаганды» часто становятся страны-кандидаты на вступление в ЕС, поэтому им нужно «уделить особое внимание».

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, информационное пространство в ЕС находится в кризисе, а с учетом того, что Россия и Китай активно развивают собственные СМИ, западные страны не могут навязывать свою повестку.

Эксперт подчеркнул, что журналисты на Западе занимаются генерированием идеологических установков, а не объективных информированием. При этом действовать они привыкли в бесконкурентной среде.

«Поэтому сейчас, когда появились независимые СМИ, прежде всего в России и Китае, западные страны чувствуют себя очень некомфортно», — подчеркнул он в беседе с телеканалом RT.

Но вернемся к рекомендациям Фотыги. Помимо заботы о странах-кандидатах в ЕС она советует заниматься блокировкой подозрительных пользователей в соцсетях, а также удалять нежелательный контент, однако делать это нужно «прозрачно», такой же прозрачной должна быть, по ее словам, и работа владельцев соцсетей, поэтому они также нуждаются в неусыпном контроле и опеке.

Эксперт в области безопасности Александр Власов назвал такие предложения «выборочной цензурой».

«Получается, что это выборочная цензура, и, какие бы сюда ни подкладывались основания, это никак не укладывается в европейское законодательное поле», — убежден он.

В ее отчете особо подчеркивается, что все упомянутые в документе рекомендации будут направлены не только в Еврокомиссию, но и президенту, правительству и парламенту России.

Отметим, что в России неоднократно указывали на то, что все обвинения со стороны Запада не имеют под собой никаких доказательств. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что западная политика в отношении Москвы основывается на таких формулировках как «весьма вероятно» и «нет другого правдоподобного объяснения».