Путин рассказал, сколько денег российские туристы вложили в экономику Таиланда

Сингапур, 14 ноября. Президент России Владимир Путин рассказал, сколько денег российские туристы потратили в Таиланде в 2017 году. По его словам, путешественники из РФ вложили в экономику страны более двух миллиардов долларов.

«По нашим данным, мне сейчас коллеги подсказали, более двух миллиардов долларов оставили наши туристы в Таиланде в прошлом году», — сказал российский лидер на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча.

Путин отметил, что туристический поток из России свидетельствует о позитивном развитии двусторонних отношений РФ и Таиланда. Чан-Оча в свою очередь уточнил, что в прошлом году количество путешественников из России увеличилось на 26%. Он также добавил, что в то же время товарооборот между двумя государствами поднялся на 50%.

Президент России Владимир Путин в настоящее время находится с трехдневным визитом в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН. Накануне российский лидер провел встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, где отметил большое будущее торговых связей между двумя государствами.