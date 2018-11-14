Даже во зло не может ничего создать: эксперт назвал тайную встречу c иерархами УПЦ МП выдумкой Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, передают украинские СМИ со ссылкой на директора Национального института стратегических исследований и советника господина Порошенко Ростислава Павленко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что на переговорах в международном конгресс-центре «Украинский дом» в Киеве якобы присутствовали трое иерархов.

По словам Ростислава Павленко, на встречу пришли те, «кто поддерживает объединение» церквей. «Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви», — заявил господин Павленко.

Ранее появилась информация, что Порошенко не стал встречаться с епископами УПЦ. Вместо этого украинский президент инициировал встречу с архиереями и пригласил их в «Украинский дом». Собор епископов заявил, что готов встретиться с Петром Порошенко только на церковной территории.

Технология не работает

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что создание «своей» церкви на Украине началось с раскола, когда преданный анафеме Денисенко провозгласил себя «вселенским патриархом Украины», так раскол и сопровождает политический процесс создания этой независимой автокефалии. Выяснилось, что раскольник Денисенко не воспринимается в Константинополе как самостоятельная фигура.

«Вселенский патриарх Варфоломей пытается использовать мотивы Порошенко для подчинения паствы под свое начало. Окружение Варфоломея уже воспитывает Денисенко, который не хочет «объединяться» на условиях Фанара. Одновременно с этим УПЦ МП ожидаемо заняла несгибаемую позицию и саботирует попытки Порошенко созвать «всеукраинский собор» 21 ноября. Порошенко не пришел в Лавру, так как знал, что там его ждет жесткий отказ. Вместо этого он, скорее всего, пил в президентском кабинете, и ему мерещились «три пастыря» (его личная троица, судя по всему), которые на анонимной, разумеется, основе согласились якобы сепаратизироваться и отколоться от УПЦ МП. Это выдумка Порошенко», — пояснил Игорь Рябов.

Но, заметил эксперт, даже трех вымышленных раскольников маловато для собора. Киевский режим планировал при поддержке Константинополя оформить некий проект в рамках президентской выборной кампании, но проекта не получается. Гладко было на бумаге, но напрасно авторы этого раскола не поинтересовались, на чьей стороне божья воля.

«Хотя, скорее всего, доступа у раскольников к этой информации нет, но теперь и они, судя по всему, догадались: никаким пиаром и политическим давлением такие вопросы не решаются. Существует, конечно, и силовой сценарий, захват храмов — но, скорее всего, у захватчиков не хватит силы: наступили морозы, бандеровцы заняты сожжением покрышек, чтобы согреться.