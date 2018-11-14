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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

Москва, 14 ноября. Роспотребнадзор рассказал россиянам, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость, и на что стоит обратить внимание при покупке. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ведомстве отметили, что большинство стеклоомывающих жидкостей делают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов и красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях изготовители используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Нелегалы в свою очередь отдают предпочтение метиловому спирту, который негативно сказывается на «нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз».

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство напомнило, что стеклоомывающую жидкость следует покупать только в установленных местах торговли. При этом необходимо обратить внимание на информацию, указанную на этикетке, в которой должны быть написаны сведения о производителе, название продукции, состав, технические условия, срок годности, меры предосторожности.

Автор: Дарья Смолина
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