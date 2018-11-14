«Видишь суслика? А он есть»: россияне ответили военным США, ищущим «невидимые» подлодки РФ

Москва, 14 ноября. Эсминец США Forrest Sherman ищет «невидимые» российские подлодки в Норвежском море. Экипаж эскадронного миноносца дал интервью американскому телеканалу NBC.

Моряки рассказали о работе судна, однако на вопрос журналистов о том, существуют ли те самые «невидимые» российские подлодки, ничего конкретного члены экипажа не ответили.

«Есть ли там субмарина? Может, да. Может, нет. Но это вызывает настороженность», — сказал капитан эсминца Райан О'Лакленд.

Отметим, что моряки США и НАТО уже неоднократно заявляли о российских подводных лодках, которые якобы могут работать незаметно для радаров и сонаров. Никаких доказательств этого предоставлено не было. Тем временем россияне в соцсетях ответили военным, которые ищут «невидимые» субмарины РФ.

Один из пользователей вспомнил знаменитый диалог капитана Либермана и рядового Бобкова из комедии «ДМБ».

«— Видишь суслика? — Нет. — Вот и я не вижу. А он есть», — написал Alexander Khrobostov.

вся суть в одной фразе



РАЙАН О’ЛАКЛЕНД, капитан эсминца «Форрест Шерман»: Есть ли там субмарина? Возможно, да. Возможно, нет. Но это, несомненно, вызывает насторожённость. Потому что речь идёт об очень мощном оружии.



- Видишь суслика?

- Вот и я не вижу, а он Есть!

(с) ДМБ — Alexander Khrobostov (@Metaxer) 12 ноября 2018 г.

А вот некоторые задались вопросом: что эсминец США делает в Норвежском море так далеко от родных берегов.

«Доиграются, что прятки начнутся в Карибском море», — написала пользователь Елена Михайлова, комментарий которой цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Часть пользователей предложила ответить на американские поиски аналогичными мероприятиями у берегов США.

«Еще неизвестно, кто за кем следит», — написал Tinkiwin.

Ранее эксперт по ВМС США Себастьян Брунс заявил, что американский флот растерял опыт по противостоянию России. Наличие «подлодок-невидимок» у РФ он назвал главным преимуществом России. Эксперт считает, что пока Москва модернизировала свои морские силы, Запад занимался бесполезными мероприятиями вроде борьбы с пиратством.