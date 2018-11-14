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Правительство проиндексировало тарифы ЖКХ в России

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Правительство проидексировало тарифы ЖКХ в России

Москва, 14 ноября. Правительство РФ приняло постановление об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году. Документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовала пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению, тарифы проиндексируют в два этапа. Это связано с тем, что с 1 января ставка НДС в РФ повысилась до 20%, поэтому с 1 же января была проиндексирована на 1,7%, а с 1 июля будет дополнительно проиндексирована на 2,4%.

В правительстве пояснили, что фактически это означает суммирование индексов. Предполагается, что эти изменения не позволят плате за тарифы ЖКХ превысит обычный уровень, несмотря на индексацию.

Напомним, что до этого момента тарифы на коммунальные услуги в России повышали в среднем на 4%, но только один раз в год — с 1 июля.

Автор: Ярослава Замысловатова
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