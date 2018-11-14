Крым вошел в топ-3 самых популярных новогодних направлений

Симферополь, 14 ноября. Крым вошел в тройку лидеров туристических направлений на новогодние праздники, сообщили в среду в региональном министерстве курортов и туризма.

«Крым в тройке самых популярных направлений новогодних праздников 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службе.

В министерстве уточнили, что о популярности Крыма на новогодних праздниках свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования Biletix. Согласно им, средняя цена авиабилетов на перелет из Москвы в Симферополь в 2018 году стала ниже на 39% и составила 4922 рубля.

Уточняется, что в топ-3 самых популярных направлений на новый год стали Москва-Сочи, Москва-Крым и Екатеринбург-Москва. При этом билеты в Сочи в этом году подорожали, они в среднем обойдутся в 8110 рублей.

Также, согласно данным сервиса, наиболее часто билеты в Крым на новогодние и рождественские праздники покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута.

Ранее сообщалось, что Крым побил рекорд по количеству визитов иностранцев из разных стран. В 2018 году полуостров посетили граждане 132 государств.